Почему общеязыковые метафоры называют стертыми?
Русский язык
Почему общеязыковые метафоры называют стертыми?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существует несколько видов метафоры: стертая, развернутая, реализованная.Стертая - общепринятая метафора, переносный смысл которой уже не ощущается.Например: ножка стула, спинка кровати, лист бумаги, стрелка часови т.п.
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