Удалось ли Юстиниаду восстановить Римскую империю в её прежних границах? 6 класс помогите пожалуйста!!!

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Попытка Юстиниана восстановить единство империи в ее прежних размерах вполне не удалась: во-первых, не все западные области, входившие в состав Римской империи, были отвоеваны, например Галлия; во-вторых, и завоеванные области было очень трудно удержать, так как для этого у Юстиниана не хватало ни войска, ни средств. Не надо также забывать, что у Византии в VI веке были и другие враги, которые временами подвергали империю большой опасности. На Балканском полуострове на северную границу империи нападали гунны и особенно славяне. Но самым опасным врагом для Византии являлась сильная ново-персидская держава Сасанидов на Востоке.