Сократите дроби а) 4,10, 8,12, 6,9, 9,12
Математика
Сократите дроби а) 4,10, 8,12, 6,9, 9,12
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4/10=2/5 8/12=4/6=2/3 6/9=2/3 9/12=3/4
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