Сказки с 3 героями срочно полнустью пожалуйста

Литература
Сказки с 3 героями срочно полнустью пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Три богатыря три поросёнка и Пузырь, лапоть и соломинка
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