Пользуясь графиком функции y=x^3 найдите значение x для которых y lt;-8
Математика
Пользуясь графиком функции y=x^3 найдите значение x для которых y lt;-8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Графиком функции является кубическая парабола. Все отрицательные значения она принимает на промежутке от -бесконечности до 0 При Х= -2 функция принимает значения равное -8, а у< -8 на промежутке от - бесконечности до -2
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