Чому колискова є найпереконливішим аргументом щодо відданості рідній мові

Українська література
Чому колискова є найпереконливішим аргументом щодо відданості рідній мові
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Тому що у більшості косисковіх використанні символи країн , як наприклад калина чи верба ... У колискових дітям співають про любов ... Ця любов може проявлятися як до людей так і до країни.
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