Чому колискова є найпереконливішим аргументом щодо відданості рідній мові
Українська література
Чому колискова є найпереконливішим аргументом щодо відданості рідній мові
Ответ(ы):
Гость:
Тому що у більшості косисковіх використанні символи країн , як наприклад калина чи верба ... У колискових дітям співають про любов ... Ця любов може проявлятися як до людей так і до країни.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите решить задание! Преобразуйте дробь так,чтобы знак перед дробью изменил??я на противоположный : -3х+1/х-2
Математика
Математика