Сочинить сказку пр учебные принадлежности для 2 кл

Гость: Гость:

Жил был дневник и два учебника по русскому и по литературе. И жил был ученик Вася он учился на одни двойки. Он так не любил русский и математику, что учебники решили его проучить. А дневник до того не навидел Васю, он даже убегал порой от него. И учебники начали учить Василия и тут наследующий день Вася наконец получил 5. Учебники с этих пор полюбили Васю