Сочинить сказку пр учебные принадлежности для 2 кл
Русский язык
Сочинить сказку пр учебные принадлежности для 2 кл
Ответ(ы):
Гость:
Жил был дневник и два учебника по русскому и по литературе. И жил был ученик Вася он учился на одни двойки. Он так не любил русский и математику, что учебники решили его проучить. А дневник до того не навидел Васю, он даже убегал порой от него. И учебники начали учить Василия и тут наследующий день Вася наконец получил 5. Учебники с этих пор полюбили Васю
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