Сочинить сказку пр учебные принадлежности для 2 кл

Русский язык
Сочинить сказку пр учебные принадлежности для 2 кл
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Жил был дневник и два учебника по русскому и по литературе. И жил был ученик Вася он учился на одни двойки. Он так не любил русский и математику, что учебники решили его проучить. А дневник до того не навидел Васю, он даже убегал порой от него. И учебники начали учить Василия и тут наследующий день Вася наконец получил 5. Учебники с этих пор полюбили Васю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите решить задание! Преобразуйте дробь так,чтобы знак перед дробью изменил??я на противоположный : -3х+1/х-2
Ответить
Окружающий мир
Что будет если добавить в стакан с водой глину и размешать
Ответить
Математика
Наидм длину прямоугольника если известно что его площадь равна 4800 дм в квадрате, а ширина 80 дм
Ответить
Математика
47613 кг перевести в центнеров и на кг
Ответить
Математика
Скласти шість не парних чотироцифровах чисел за допомогою 2, 5, 7, 8
Ответить