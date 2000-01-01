Скласти шість не парних чотироцифровах чисел за допомогою 2, 5, 7, 8

Математика
Скласти шість не парних чотироцифровах чисел за допомогою 2, 5, 7, 8
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Ответ(ы):
Гость:
258 528 582 782 752 728 я думаю столько чисел
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