ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ ПЛИИИЗ) КАКАЯ МАССА ОСАДКА ВЫПАДЕТ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 350 ?? И 25%-ГО РАСТВОРА НИТРАТА СЕРЕБРА С СОЛЯНОЙ КИСЛОТОЙ?
Химия
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ ПЛИИИЗ) КАКАЯ МАССА ОСАДКА ВЫПАДЕТ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 350 ?? И 25%-ГО РАСТВОРА НИТРАТА СЕРЕБРА С СОЛЯНОЙ КИСЛОТОЙ?
Ответ(ы):
Гость:
Вот решение,если что не понятно,спрашивай.
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