Помогите пожалуйста с литературой!!! нужно сочинение по картине М.Ю.Лермонтова "??ид Крестовой горы из ущелья близ Коби"

Литература
Помогите пожалуйста с литературой!!! нужно сочинение по картине М.Ю.Лермонтова "??ид Крестовой горы из ущелья близ Коби"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На этой картине мы видим горы и горные леса. Где-то с левого бока протекает горная река. Здесь есть 2 завода. Изображены всадник пеший и конечно же лошадь они верят в себя и продолжают идти они идут к заводам. Здесь видно что юноша идет а человек постарше сидит верхом. Но горы высокие и верхушки покрыты снегом. Изображены ели большие и маленькие
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