Всем привет,помогите кому не сложно(с 6-13) буду очень благодарен)
Английский язык
Всем привет,помогите кому не сложно(с 6-13) буду очень благодарен)
Ответ(ы):
Гость:
6. 2 7. 1 8. 1 9. 3 10. 2 11. 2 12. 3 13. 1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Геометрия
Найдите внешний уголприьтретьей вершине треугольника,если два угла равны 42 градуса и 78 градусов ПППППОООООММММООГИИТЕ ПЛИЗ
Математика
Составь выражения для подсчета площади земельных участков. Закрась участки,у кот??рых площади одинаковы.
Литература