Составь выражения для подсчета площади земельных участков. Закрась участки,у кот??рых площади одинаковы.

Математика
Составь выражения для подсчета площади земельных участков. Закрась участки,у кот??рых площади одинаковы.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)S=8*10=80 2)S=10*10=100 3)S=5*20=100 4)S=4*25=100 Закрась 2),3),4). Удачи!!!
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