Карандаш стоит 5 руб, а ластик -3 рубля. поставь вопрос так, чтобы задача решалась вычитанием
Математика
Карандаш стоит 5 руб, а ластик -3 рубля. поставь вопрос так, чтобы задача решалась вычитанием
Ответ(ы):
Гость:
На сколько карандаш дороже чем ластик? 5-3=2 Ответ: дороже на 2 рубля
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