Реши задачу Вычисли и запиши ответ. Длинна первого звена ломаной линии 3 см длина второго звена в 2 раза больше первого. а длинна третьего звена в 3 раза больше второго.во сколько раз длинна третьего звена больше длинны первого...

Математика
Реши задачу Вычисли и запиши ответ. Длинна первого звена ломаной линии 3 см длина второго звена в 2 раза больше первого. а длинна третьего звена в 3 раза больше второго.во сколько раз длинна третьего звена больше длинны первого звена
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)3*2=6(см) длина 2 звена 2)6*3=18(см) длина 3 звена Ответ:18 см длина 3 звена
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
)Колизей построенный в первом веке нашей эры где нужна запятая
Ответить
Окружающий мир
Кто делает запасы кроме белки и ежа
Ответить
Английский язык
Напиши что находится в ящике и сумке
Ответить
Математика
Сколько минут понадобится второму снеговику, чтобы догнать первого, если скорост?? первого 90 м/мин, а скорость второго 140м/мин?
Ответить
Русский язык
Предложение со словосочетанием уложиться в секунды
Ответить