Реши задачу Вычисли и запиши ответ. Длинна первого звена ломаной линии 3 см длина второго звена в 2 раза больше первого. а длинна третьего звена в 3 раза больше второго.во сколько раз длинна третьего звена больше длинны первого...
Математика
Реши задачу Вычисли и запиши ответ. Длинна первого звена ломаной линии 3 см длина второго звена в 2 раза больше первого. а длинна третьего звена в 3 раза больше второго.во сколько раз длинна третьего звена больше длинны первого звена
Ответ(ы):
Гость:
1)3*2=6(см) длина 2 звена 2)6*3=18(см) длина 3 звена Ответ:18 см длина 3 звена
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