Предложение со словосочетанием уложиться в секунды
Русский язык
Предложение со словосочетанием уложиться в секунды
Ответ(ы):
Гость:
Я очень торопилась, но согласилась выслушать его, строго велев уложиться в секунды.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В 9ч расстояние между катерами, плывущими на встречу друг другу, было 240 км. Первый ??атер двигался со скоростью 25 км/ч, второй - со скоростью 35...
Английский язык
Найдите предложение с Participle 1: A) The sea is very calm this evening. B) There is a new building next to our school. C) The movie was ve...