СРОЧНОО . Даны три числа.50% первого числа,1/3 части второго и 25% третьего числа равн?? между собой.Найдите эти числа,если третье число на 64 единиц больше первого числа.
Математика
СРОЧНОО . Даны три числа.50% первого числа,1/3 части второго и 25% третьего числа равн?? между собой.Найдите эти числа,если третье число на 64 единиц больше первого числа.
Ответ(ы):
Гость:
1 число - х 2 число - х+64 0,5*х=0,25(х+64) (умножим на 4) 2*х=х+64 2х-х=64 х=64 - первое число половина первого числа равна 1/3 части второго 32=1/3*(у) (умножим на 3) у=96 Третье число: 64+64=128 Ответ: 64,96,128
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