СРОЧНОО . Даны три числа.50% первого числа,1/3 части второго и 25% третьего числа равн?? между собой.Найдите эти числа,если третье число на 64 единиц больше первого числа.

Математика

СРОЧНОО . Даны три числа.50% первого числа,1/3 части второго и 25% третьего числа равн?? между собой.Найдите эти числа,если третье число на 64 единиц больше первого числа.

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