Уравнение касательной к графику функции y = -14x^2 - 7 в точке с абсциссой x0=0 1. y=-28x-7 2. y=x-7 3. y=-7

Алгебра

Уравнение касательной к графику функции y = -14x^2 - 7 в точке с абсциссой x0=0 1. y=-28x-7 2. y=x-7 3. y=-7

Автор: Гость