Уравнение касательной к графику функции y = -14x^2 - 7 в точке с абсциссой x0=0 1. y=-28x-7 2. y=x-7 3. y=-7
Алгебра
Уравнение касательной к графику функции y = -14x^2 - 7 в точке с абсциссой x0=0 1. y=-28x-7 2. y=x-7 3. y=-7
Ответ(ы):
Гость:
Уравнение касательной имеет вид: Найдем производную нашей функции: Теперь подставим значение икса в уравнение касательной: Получаем:
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