от Савёловского вокзала в Москве до поселка Вербилки дачник ехал на машине 2 ч со скоростью 45км/ч Как изменится время затраченное на обратный путь если от Вербилок до Москвв увеличить скорость в 2 раза
Математика
от Савёловского вокзала в Москве до поселка Вербилки дачник ехал на машине 2 ч со скоростью 45км/ч Как изменится время затраченное на обратный путь если от Вербилок до Москвв увеличить скорость в 2 раза
Ответ(ы):
Гость:
Время уменьшится в два раза 45*2=90 это скорость туда мы ехали два часа а со скоростью в 90 в два раза быстрее то есть за 1 час!
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