Решите срочно!!! Задача 13 Перечисляя признаки правового государства, студентка Ма??лова назвала:господство права;разделение властей и осуществление публичной власти;преобладание в экономике государственной собственности;реальн...
Обществознание
Решите срочно!!! Задача 13 Перечисляя признаки правового государства, студентка Ма??лова назвала:господство права;разделение властей и осуществление публичной власти;преобладание в экономике государственной собственности;реальность прав и свобод граждан;взаимную ответственность гражданина и государства. В чем ошиблась Маслова?
Ответ(ы):
Гость:
1. публичная власть - признак любого государства, 2. преобладание в экономике гос. собственности - признат тоталитарного гос-ва
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