Решите срочно!!! Задача 13 Перечисляя признаки правового государства, студентка Ма??лова назвала:господство права;разделение властей и осуществление публичной власти;преобладание в экономике государственной собственности;реальн...

Обществознание

Решите срочно!!! Задача 13 Перечисляя признаки правового государства, студентка Ма??лова назвала:господство права;разделение властей и осуществление публичной власти;преобладание в экономике государственной собственности;реальность прав и свобод граждан;взаимную ответственность гражданина и государства. В чем ошиблась Маслова?

Автор: Гость