Какой падеж словосочетания:про весёлых бобрят?
Русский язык
Какой падеж словосочетания:про весёлых бобрят?
Ответ(ы):
Гость:
Про кого- про веселых ребят. родительный падеж
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