Помогите решить задачу найди площадь желтой и синей фигуры
Математика
Помогите решить задачу найди площадь желтой и синей фигуры
Ответ(ы):
Гость:
А) Найдём сначала S треугольника S=1/2*ab=12/2=6 (треугольника) Sквадрата =ab=3*3=9 Площадь фигуры равна 9+6=15 б) S первого четырёхугольника=4*2=8 S второго четырёхугольника=2*2=4 S третьего четырёхугольника=(5-2)*2=3*2=6 S четвёртого четырёхугольника=5*2=10 S фигуры равна=8+4+6+10=28 Ответ: 28
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