Напишите пожалуйста ЭССЭ на любую тему на казахском

Қазақ тiлi
Напишите пожалуйста ЭССЭ на любую тему на казахском
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мен өскенде дəрігер болғым келеді. себебі маған адамдарға көмектесуге өте қатты ұнайды. дəрігерлер көп түрге бөлінеді. мысалы кейбіреулері тіс емдесе кейбіреулері көз емдейді.
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