Прочитай загадки Запиши их вместе с отгадками Вставь пропущенные буквы Найди и подчеркни имена прилогательные в ед числе.1Стоят в поле сестричка :жёлтый глазок,белые реснички ,зелёные косички .ромашка.2Синенький званок висит ,н...
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Прочитай загадки Запиши их вместе с отгадками Вставь пропущенные буквы Найди и подчеркни имена прилогательные в ед числе.1Стоят в поле сестричка :жёлтый глазок,белые реснички ,зелёные косички .ромашка.2Синенький званок висит ,никогда он не звенит .калакольчик 3 Я стою на ножке толстой ,я стою на ножке гладкой ,под коричневою шапкой с бархатной подкладкой .Гриб
Ответ(ы):
Гость:
Ты сам подчеркни это просто
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