Запишите в виде неравенства с модулем двойное неравенство: -6 -8lt;=x+3lt;=8
Математика
Запишите в виде неравенства с модулем двойное неравенство: -6 -8lt;=x+3lt;=8
Ответ(ы):
Гость:
неравенство странное, но попробую предложить:-14 меньше или равно (х+3) меньше или равно 8прибавим 3 ко всем частям неравенства (чтобы уравнять право и лево)-11 меньше или равно (х+6) меньше или равно 11модуль (х+6) меньше или равен 11это и есть неравенство с модулем.Решать не просили? Тогда всё!
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