Запишите в виде неравенства с модулем двойное неравенство: -6 -8lt;=x+3lt;=8

Гость: Гость:

неравенство странное, но попробую предложить:-14 меньше или равно (х+3) меньше или равно 8прибавим 3 ко всем частям неравенства (чтобы уравнять право и лево)-11 меньше или равно (х+6) меньше или равно 11модуль (х+6) меньше или равен 11это и есть неравенство с модулем.Решать не просили? Тогда всё!