Построить график функции у=2х^2+2х-4 1)При каких значениях х функция принимает отри??ательные значения 2)при каких значениях х функция возрастает 3)при каких значения х функция принимает наибольшее значение и найти это зна...
Алгебра
Построить график функции у=2х^2+2х-4 1)При каких значениях х функция принимает отри??ательные значения 2)при каких значениях х функция возрастает 3)при каких значения х функция принимает наибольшее значение и найти это значение
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