Речення з займенником ти?
Українська мова
Речення з займенником ти?
Ответ(ы):
Гость:
Ти приніс мені портфель? Сьогодні ти підешь у перший клас. Що ти наробив! Ти дуже гарний хлопчик. Ти мені подобаєшься. Це ти сьогодні був у магазині?
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