Помогите пожалуйста решить задачу. Из двух домов одновременно вышли два мальчика и победали на встречу друг другу . Они встретились через 20с. Скорость одного из них равна 5м/с, а другого 4м/с. Сколько метров пробежал каждый из...
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу. Из двух домов одновременно вышли два мальчика и победали на встречу друг другу . Они встретились через 20с. Скорость одного из них равна 5м/с, а другого 4м/с. Сколько метров пробежал каждый из мальчиков? Какое расстояние будет между ними через 8с после встречи , еслм они продолжают бежать с той же скоростью в том же направлении?
Ответ(ы):
Гость:
Расстояние равно произведению скорости на время 5 м/сек * 20 сек = 100 м (пробежал первый) 4 м/сек * 20 сек = 80 м (второй) 5 м/сек + 4 м/сек = 9 м/сек (скорость удаления друг от друга) 9 м/сек * 8 сек = 72 м Ответ: первый пробежал до встречи 100 м, второй - 80 м; через 8 секунд после встречи расстояние между мальчиками будет 72 м
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