Помогите пожалуйста решить задачу. Из двух домов одновременно вышли два мальчика и победали на встречу друг другу . Они встретились через 20с. Скорость одного из них равна 5м/с, а другого 4м/с. Сколько метров пробежал каждый из...

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу. Из двух домов одновременно вышли два мальчика и победали на встречу друг другу . Они встретились через 20с. Скорость одного из них равна 5м/с, а другого 4м/с. Сколько метров пробежал каждый из мальчиков? Какое расстояние будет между ними через 8с после встречи , еслм они продолжают бежать с той же скоростью в том же направлении?

Автор: Гость