Какими членами предложения являются слова-омонимы в предложении:"Свиристели свиристели и сидели на ели"?Выбери правильный ответ. 1Второстепенными членами предложения. 2Однородными сказуемыми. 3Подлежащим и сказуемым.
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Какими членами предложения являются слова-омонимы в предложении:"Свиристели свиристели и сидели на ели"?Выбери правильный ответ. 1Второстепенными членами предложения. 2Однородными сказуемыми. 3Подлежащим и сказуемым.
Ответ(ы):
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Правильный ответ 3 : подлежащее и сказуемое
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