Здравствуйте! помогите пожалуйста номер 1277,заранее спасибо.
Математика
Здравствуйте! помогите пожалуйста номер 1277,заранее спасибо.
Ответ(ы):
Гость:
1)...=2,3+(1,5-0,7)=2,3+0,8=3,1 2)...=6,75-(2,35+0,23)=6,75-2,58=4,17 3)...=3,4-(0,9+0,45)=3,4-1,35=2,05 4)...=(12,4-9,35)+2,48=3,05+2,48=5,53 5)...=(27,61-8,11)+4,05=19,5+4,05=23,55 6)...=(6,35-2,05)+0,9=4,3+0,9=5,2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу. Из двух домов одновременно вышли два мальчика и победали на встречу друг другу . Они встретились через 20с. Скор...
Русский язык
Какими членами предложения являются слова-омонимы в предложении:"Свиристели свиристели и сидели на ели"?Выбери правильный ответ. 1Второстепенными...
Українська мова
Математика
от Савёловского вокзала в Москве до поселка Вербилки дачник ехал на машине 2 ч со скоростью 45км/ч Как изменится время затраченное на обратный путь...