Виконайте додавання: 1)4,7 + 5,8; 2) 6,9 + 3,45; 3) 16 + 4,2; 4) 0,823 + 0,729; 5) 5,4 + 13,691; 6) 38,246 + 56,254.
Математика
Виконайте додавання: 1)4,7 + 5,8; 2) 6,9 + 3,45; 3) 16 + 4,2; 4) 0,823 + 0,729; 5) 5,4 + 13,691; 6) 38,246 + 56,254.
Ответ(ы):
Гость:
1)4,7 + 5,8=10,5 2) 6,9 + 3,45=10,35 3) 16 + 4,2=20,2 4) 0,823 + 0,729=1,552 5) 5,4 + 13,691=19,091 6) 38,246 + 56,254=94,5
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