Что будет если добавить в стакан с водой песок и размешать
Окружающий мир
Что будет если добавить в стакан с водой песок и размешать
Ответ(ы):
Гость:
Песок не растворяется.
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