В 9ч расстояние между катерами, плывущими на встречу друг другу, было 240 км. Первый ??атер двигался со скоростью 25 км/ч, второй - со скоростью 35 км/ч. Встретятся ли они до полудня того же дня?
Математика
В 9ч расстояние между катерами, плывущими на встречу друг другу, было 240 км. Первый ??атер двигался со скоростью 25 км/ч, второй - со скоростью 35 км/ч. Встретятся ли они до полудня того же дня?
Ответ(ы):
Гость:
1) 12 - 9 = 3 часа осталось до полудня 2) 25 + 35 = 60 км/ч скорость сближения катеров 3) 60 * 3 = 180 км проедут до полудня катера Не встретятся т.к. до полудня успеют пройти только 180 м 240 - 180 = 60 м останется еще проехать до встречи, т.е. 1 час еще, встретятся 12 + 1 = 13 ч
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