В 9ч расстояние между катерами, плывущими на встречу друг другу, было 240 км. Первый ??атер двигался со скоростью 25 км/ч, второй - со скоростью 35 км/ч. Встретятся ли они до полудня того же дня?

Математика

В 9ч расстояние между катерами, плывущими на встречу друг другу, было 240 км. Первый ??атер двигался со скоростью 25 км/ч, второй - со скоростью 35 км/ч. Встретятся ли они до полудня того же дня?

Автор: Гость