Построить график функции у= -х^2+2х+3 1)При каких значениях х функция принимает поло??ительные значения 2)при каких значениях х функция убывает 3)при каких значения х функция принимает наименьшее значение и найти это значение

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Построить график функции у= -х^2+2х+3 1)При каких значениях х функция принимает поло??ительные значения 2)при каких значениях х функция убывает 3)при каких значения х функция принимает наименьшее значение и найти это значение

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