Радиус земли в семь раз больше радиуса планеты N. Во сколько разобъем планеты N мен??ше объема земли 1. 21 2. 49 3. задача не имеет решения
Математика
Радиус земли в семь раз больше радиуса планеты N. Во сколько разобъем планеты N мен??ше объема земли 1. 21 2. 49 3. задача не имеет решения
Ответ(ы):
Гость:
В формуле объема сферы радиус в 3 степени следовательно 7*7*7=343 Объем планеты N в 343 раза меньше объема Земли
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