Радиус земли в семь раз больше радиуса планеты N. Во сколько разобъем планеты N мен??ше объема земли 1. 21 2. 49 3. задача не имеет решения

Математика

Радиус земли в семь раз больше радиуса планеты N. Во сколько разобъем планеты N мен??ше объема земли 1. 21 2. 49 3. задача не имеет решения

Автор: Гость