Что бы получить 1 т бумаги надо вырубить лес площадью 900 квадратных метров какую площадь леса можно сэкономить если для получения 100т бумаги использовать мукулатуру?

Математика
Что бы получить 1 т бумаги надо вырубить лес площадью 900 квадратных метров какую площадь леса можно сэкономить если для получения 100т бумаги использовать мукулатуру?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 т   бумаги   -  900 кв.м  леса 100 т  бумаги  -  ?  кв.м  леса 1) 900  × 100 = 90 000 кв. м  Ответ: 90 000  кв. м   леса можно сэкономить, если для получения 100 т бумаги  использовать  макулатуру.
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