Что бы получить 1 т бумаги надо вырубить лес площадью 900 квадратных метров какую площадь леса можно сэкономить если для получения 100т бумаги использовать мукулатуру?

Гость: Гость:

1 т бумаги - 900 кв.м леса 100 т бумаги - ? кв.м леса 1) 900 × 100 = 90 000 кв. м Ответ: 90 000 кв. м леса можно сэкономить, если для получения 100 т бумаги использовать макулатуру.