Что бы получить 1 т бумаги надо вырубить лес площадью 900 квадратных метров какую площадь леса можно сэкономить если для получения 100т бумаги использовать мукулатуру?
Математика
Что бы получить 1 т бумаги надо вырубить лес площадью 900 квадратных метров какую площадь леса можно сэкономить если для получения 100т бумаги использовать мукулатуру?
Ответ(ы):
Гость:
1 т бумаги - 900 кв.м леса 100 т бумаги - ? кв.м леса 1) 900 × 100 = 90 000 кв. м Ответ: 90 000 кв. м леса можно сэкономить, если для получения 100 т бумаги использовать макулатуру.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Беларуская мова
Математика
Радиус земли в семь раз больше радиуса планеты N. Во сколько разобъем планеты N мен??ше объема земли 1. 21 2. 49 3. задача не имеет решения
Алгебра
Построить график функции у= -х^2+2х+3 1)При каких значениях х функция принимает поло??ительные значения 2)при каких значениях х функция убывает...