Пословицы и загадки на чеченском языке.
Литература
Пословицы и загадки на чеченском языке.
Ответ(ы):
Гость:
Аьхка мало 1ай Хилл летом зимой мука т е летом-поленится тот зимой помучается
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