Исследовать ряд на сходимость по признаку Даламбера ∞ ∑ = n=1
Математика
Исследовать ряд на сходимость по признаку Даламбера ∞ ∑ = n=1
Ответ(ы):
Гость:
Член ряда с номером n+1 имеет вид a(n+1)=1/2^(n+1). Тогда отношение a(n+1)/a(n)=2^n/2^(n+1)=1/2<1. По признаку Даламбера, ряд сходится.
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