Найдите внешний уголприьтретьей вершине треугольника,если два угла равны 42 градуса и 78 градусов ПППППОООООММММООГИИТЕ ПЛИЗ

Геометрия
Найдите внешний уголприьтретьей вершине треугольника,если два угла равны 42 градуса и 78 градусов ПППППОООООММММООГИИТЕ ПЛИЗ
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
180-(42+78)=60 -внутренний угол соответственно внешний = 180-60=120градусов
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