Решите уравнение графическим способом: (2x+7)^2=100
Математика
Решите уравнение графическим способом: (2x+7)^2=100
Ответ(ы):
Гость:
4X^2+28X-51=0. Вроде так.
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