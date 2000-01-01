Зал с высотой 5м имеет объем 400кубических м какова площадь его
Математика
Зал с высотой 5м имеет объем 400кубических м какова площадь его
Ответ(ы):
Гость:
Решение 400:5=80 кв м-площадь
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