чому потрыбно берегти птахыв

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Усе живе пов"язане між собою.А раз так,то все живе треба берегти.Так і птахи пов"язані з людиною і допомагають їй.Птахи - це перші помічники у боротьбі з гризунами та комахами.Завдяки птахам наші сади такі квітучі.А як чудово співають птахи ! Дуже приємно спостерігати за їх польотом.Треба берегти птахів.