чому потрыбно берегти птахыв
Музыка
чому потрыбно берегти птахыв
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Усе живе пов"язане між собою.А раз так,то все живе треба берегти.Так і птахи пов"язані з людиною і допомагають їй.Птахи - це перші помічники у боротьбі з гризунами та комахами.Завдяки птахам наші сади такі квітучі.А як чудово співають птахи ! Дуже приємно спостерігати за їх польотом.Треба берегти птахів.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Геометрия
Высота основания правильной треугольной пирамиды равна 5 см, а двугранный угол при стороне основания равен 45 градусам. Найти площадь поверхности п...
Алгебра
Пень высотой 0,9 м,освещаемый фонарём, закреплённым на высоте 2,7м. отбрасывает тень длиной 2 метра.через некоторое время в том же месте вместо ста...