Чому треба берегти рослини ? Напиши про це текст-міркування ( 5 - 7 ) речень

Українська література
Чому треба берегти рослини ? Напиши про це текст-міркування ( 5 - 7 ) речень
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рослини треба берегти тому що багато рослин лікувальні а якщо їх не буде то не буде і багатьох ліків. рослини це й і квіти які так люблять жінки. рослини це частина природи а якщо її не буде то як ми зможемо жити на землі
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