Чому треба берегти рослини ? Напиши про це текст-міркування ( 5 - 7 ) речень

Гость: Гость:

Рослини треба берегти тому що багато рослин лікувальні а якщо їх не буде то не буде і багатьох ліків. рослини це й і квіти які так люблять жінки. рослини це частина природи а якщо її не буде то як ми зможемо жити на землі