В арифметической прогрессии: А2=(-7); А4=3. Найдите сумму первых шести членов прогрессии.

Алгебра
В арифметической прогрессии: А2=(-7); А4=3. Найдите сумму первых шести членов прогрессии.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A₂=-7 a₄=3 Представим а₂ и а₄ как а₁ и а₃ a₁ = -7      a₃ = 3  Имеем две формулы суммы членов ариф. пр. Узнаем сумму первых трех членов и выражаем d через 2-ю формулу: a1= -12 a6= -12+25=13  
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