Разобрать предложение сбегать было нечестно по членам
Русский язык
Разобрать предложение сбегать было нечестно по членам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сбегать было -сказуемое,т.к. подлежащего нет нечестно- обстоятельство (как?)
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