__1_ _1__ _8a^2___ x-2a + x+2a+ 4a^2x-x^3
Алгебра
__1_ _1__ _8a^2___ x-2a + x+2a+ 4a^2x-x^3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X(4a²-х²)=x(2a-x)(2a+x)= = -x(x-2a)(x+2a) это общий знаменатель (1/(x-2a))-(1/x+2a)- -(8a²/x(4a²-х²)= =(x(x+2a)-x(x-2a)+8a²)/ /x(x-2a)(x+2a)= =(х²+2ax-х²+2ax+8a²)/ /x(x-2a)(x+2a)= =(4ax+8a²)/x(x-2a)(x+2a)= =(4a(x+2a)/x(x-2a)(x+2a)= =(4a/x(x-2a)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Конденсатор емкостью 30 мкф присоединили к источнику с напряжением 200В. Определите енергию заряженного конденсатоа
Математика
От 10 т. сахара взяли 1.85 . От 100 т. сахара сколько тонны возьмут? Сорри если не правильно написала. Не смогла первести по лучше : ))
Алгебра
Представьте данный трёхчлен, если это возможно, в виде квадрата двучлена или в виде выражения, противоположного квадрату двучлена: а)64y^2 −24...