Каким изобразил жителей города автор из рассказа алые паруса

Литература
Каким изобразил жителей города автор из рассказа алые паруса
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мрачные люди живут в этом селении, много злых, но есть и добрые (угольщик, Лонгрен). В городе не поют песен, не рассказывают сказок, не любят людей.  "Там не рассказывают сказок, не поют песен. А если рассказывают и поют, то эти истории о хитрых мужиках и солдатах, с вечным восхвалением жульничества, эти грязные, как немытые ночи, грубые, как урчание в животе, коротенькие четверостишия с ужасным мотивом:"  "Там в работе, как в драке".  Лучше, чем Грин, о жителях Каперны сказать невозможно.  Лонгрен и его дочь кажутся жителям Каперны чужими, ненормальными.  Жители Каперны на способны их понять, а всё непонятное рождает недоверие, страх, презрение.
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