Каким изобразил жителей города автор из рассказа алые паруса

Гость: Гость:

Мрачные люди живут в этом селении, много злых, но есть и добрые (угольщик, Лонгрен). В городе не поют песен, не рассказывают сказок, не любят людей. "Там не рассказывают сказок, не поют песен. А если рассказывают и поют, то эти истории о хитрых мужиках и солдатах, с вечным восхвалением жульничества, эти грязные, как немытые ночи, грубые, как урчание в животе, коротенькие четверостишия с ужасным мотивом:" "Там в работе, как в драке". Лучше, чем Грин, о жителях Каперны сказать невозможно. Лонгрен и его дочь кажутся жителям Каперны чужими, ненормальными. Жители Каперны на способны их понять, а всё непонятное рождает недоверие, страх, презрение.