Текст опис дерева черешня

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Черешня - дуже давня рослина. Листя коротке, загострене. Білі квіти у суцвітті. Плід - солодка, куляста чорна, червона або жовта кістянка. Черешня не вибаглива і росте по всій території України. Цвіте в квітні - травні, і за сприятливих умов може бути гарним медоносом для весняного розвитку бджолиних сімей.