Помогите пожалуйста. 1) Найдите значение выражения sin(п+x)*ctg(п+x)*cos(x-п) при x=п/3 2) Сравните числа sin 30 градусов и sin 2.
Алгебра
Помогите пожалуйста. 1) Найдите значение выражения sin(п+x)*ctg(п+x)*cos(x-п) при x=п/3 2) Сравните числа sin 30 градусов и sin 2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Sin(π + x) *Ctg(π + x) * Cos(x - π) = -Sinx * Ctgx * (- Cosx) = =Sinx * Cosx/Sinx * Cosx = Cos²x = Cos² (π/3) = 1/4 2) Sin30° < Sin2 ( 2 - Это радианы. 1 рад ≈ 57°)
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