Помогите пожалуйста. 1) Найдите значение выражения sin(п+x)*ctg(п+x)*cos(x-п) при x=п/3 2) Сравните числа sin 30 градусов и sin 2.

Алгебра

Помогите пожалуйста. 1) Найдите значение выражения sin(п+x)*ctg(п+x)*cos(x-п) при x=п/3 2) Сравните числа sin 30 градусов и sin 2.

Автор: Гость