Заполни пропуски:80см= 500см= 120мин= 40мл= 90дм= 360см=

Математика
Заполни пропуски:80см= 500см= 120мин= 40мл= 90дм= 360см=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80см=0.8 дм 500см= 5м 120мин=2часа 40мл=0.04л 90дм=0.9км 360см=36дм скорее всего тае
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