Доклад на тему Будь смелым

Обществознание
Доклад на тему Будь смелым
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будь смелым!", как хорошо звучит эта фраза. Что же значит быть смелым некоторые это воспринемают как высокомерие, лидерство, право власти, но ведь на самом деле это всё не так. Быть смелым значит не боятся трудностей, рисковать ( с умомо конечно же), пытаться помогать попавшим в беду. У смелого человека в полне не плохая самооценка, ему будет легко в дальнейшем, например: на работе, в отпуске и.т.д. Так жеэтим качеством следует еще и правильно распоряжаться.
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